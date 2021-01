Cidades Goiás é o 2º Estado vacinar no Brasil Unidade da federação é uma das primeiras do País a começar a imunização contra a Covid-19

O Estado de Goiás foi o segundo do Brasil a ter uma pessoa vacinada com a primeira dose da Coronavac, juntamente com o Piauí. Nos dois locais, os governos estaduais fizeram a aplicação às 17 horas de segunda-feira (18), horário que foi combinado com o Ministério da Saúde (MS) como permitido para o início das campanhas de imunização. São Paulo foi o primeiro Estado a fazer ...