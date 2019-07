Cidades Goiás é 2º no uso de pivôs para irrigação no Brasil Mesmo considerada uma unidade da federação em que a utilização deste artifício para a produção é consolidada, Estado ainda apresenta crescimento expressivo nos últimos 17 anos

O Estado de Goiás é o segundo no Brasil em área irrigada com 272.330 hectares (ha), o que representa 18,4% da superfície nacional nesta condição. Minas Gerais lidera com 30,6%, seguido da Bahia (14,7%) e São Paulo (12,9%). Juntos, os quatro Estados representam 77% da área cultivada com irrigação no País. Mesmo na ponta dos que mais utilizam pivôs-centrais, Goiás ainda man...