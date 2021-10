Cidades Goiás é 2º estado com mais órfãos da Covid-19 no Brasil Levantamento da Associação dos Registradores Naturais mostra que 809 crianças de até 6 anos perderam o pai ou a mãe

Pelo menos 809 crianças com até 6 anos de idade perderam o pai ou a mãe em Goiás, em decorrência da Covid-19, de março de 2020 a agosto de 2021. De acordo com a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), Goiás é o segundo estado com mais crianças nessa situação, atrás de São Paulo (veja quadro). No Brasil, são mais de 12,2 mil órfãos por ...