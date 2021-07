Cidades Goiás é 2º em autuações por uso de drogas Com 207,5 registros a cada 100 mil habitantes, o Estado só perdeu para Santa Catarina em 2020. Polícia Civil afirma que ação faz parte de política de repressão ao tráfico no Estado

A cada 100 mil habitantes de Goiás, 207 receberam autuações pelo uso e posse de entorpecentes em 2020. É um crescimento de 31,8% se comparado com o dado de 2019 (157,4). No passado, o Estado só perdeu, por menos de um ponto, para Santa Catarina (208,7). Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A Polícia Civil aponta que a ação faz parte da política de rep...