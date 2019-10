Cidades GO-174 é liberada após acidente que causou duas mortes, no Sudoeste de Goiás Ao menos nove veículos se envolveram em colisão, que matou dois caminhoneiros e deixou quatro feridos. Sobrevivente teve o braço amputado

Atualizado às 19h26 Foi desobstruído o trecho do KM 274 da rodovia GO-174 em que ocorreu um acidente entre nove veículos na manhã desta sexta-feira (11), entre os municípios de Montividiu e Rio Verde, no Sudoeste do Estado. Dois homens morreram e ao menos quatro pessoas ficaram feridas, uma delas com lesões graves. As vítimas foram identificadas pela ...