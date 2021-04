O Grupo Jaime Câmara em parceira com a UniAraguaia, realiza nesta terça-feira (27) um debate com especialistas do segmento que vão abordar o tema ensino híbrido como forma de conectar o presente e o futuro da educação. Considerada uma das maiores tendências na Educação do século 21, a integração e complementação do ensino presencial e on-line proporcionam diferentes formas de potencializar o aprendizado pelos alunos.

Os inscritos entenderão por que esse modelo de ensino vai moldar os rumos da educação pós-pandemia. As limitações impostas às aulas presenciais em decorrência da pandemia de Covid-19 intensificaram o uso de ferramentas tecnológicas na educação e a aplicação de metodologias de ensino mais engajadoras e inovadoras. Com a perspectiva de retorno das atividades presenciais, a união entre ensino presencial e virtual vem ganhando ainda mais destaque, especialmente pela possibilidade de adequar as formas de aprendizagem ao perfil de cada aluno. Para clarear este cenário teremos os seguintes convidados para este evento on-line:

O UniAraguaia vem desde o início desde ano fazendo um trabalho de construção de conteúdos em parceria com o POPULAR, publicando mensalmente um caderno especial com temas direcionados aos professores, alunos, pais e comunidade em geral, além de contar com o blog de matérias exclusivas no O POPULAR digital. Este evento contará também com certificado de participação, que será enviado pela UniAraguaia após o evento.