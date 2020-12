Cidades GJC e família Câmara doam 10 toneladas de alimentos a instituições Donativos vão beneficiar sete instituições

Por uma iniciativa do Grupo Jaime Câmara (GJC) e da família Câmara, 10 toneladas de alimentos serão repassadas a sete instituições neste Natal. A entrega simbólica foi feita na sede do GJC, no Setor Serrinha, em Goiânia, na manhã desta terça-feira (22) e a distribuição será realizada pelo Instituto Jaime Câmara. Participaram da entrega o presidente do GJC, Jaime Câmara ...