O Grupo Jaime Câmara doou 15 toneladas de alimentos (arroz, feijão e leite) para a campanha de combate à propagação do novo coronavírus, da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG). Na tarde desta segunda-feira (13), o Ginásio Valério Luiz de Oliveira, conhecido como Goiânia Arena, recebeu os alimentos, que serão doados direto na casa das famílias em situação de vulnerabilidade social, evitando aglomerações.

“É uma corrente do bem, é ser solidário e ter responsabilidade com o próximo. Tenho de deixar meu muito obrigado pelo apoio, até porque é um momento difícil para todos nós. Eu e o Ronaldo (Caiado, governador) também somos do grupo de risco pela nossa idade, mas temos de enfrentar de frente e não vamos deixar nenhum goiano desamparado. Não fazemos isso sozinhos. Contamos com o apoio da sociedade”, afirmou Gracinha Caiado, primeira-dama do Estado e presidente de honra da OVG.

Diretora comercial, Cristiana Moreira representou o Grupo Jaime Câmara e destacou a importância da ação. “Temos um papel importante, não só de informar e fazer o conteúdo, mas também de estar presente e contribuir nesta campanha de combate à propagação do novo coronavírus. Desde o início (da pandemia), na TV, rádios e impressos, ampliamos nossa cobertura jornalística para deixar a população bem informada, com credibilidade, já que neste momento circulam muitas fake news. Desinformação, neste momento, é perigoso. Sabemos que é um momento também de união e responsabilidade”, salientou.

A diretora-geral da OVG, Adryanna Melo Caiado, também valorizou o apoio recebido. “Além de levar informação de qualidade e instruir as pessoas, o Grupo Jaime Câmara nos auxiliar desta forma, com os alimentos, é gratificante. É algo que, com certeza, servirá de exemplo para muitos (grupos) outros também participarem com doações”, projetou. A diretora lembrou que quase 60 mil cestas básicas já foram doadas à OVG. Além disso, a Organização já arrecadou - com doações para o Fundo de Combate à propagação do coronavírus - mais de R$ 3,3 milhões.

Adryanna Caiado ressaltou ainda que a distribuição das cestas básicas começou na última semana, em Goiânia. Até o final desta semana, municípios do interior também serão atendidos. “Usamos o cadastro único para ver os bairros mais vulneráveis. Mandamos nossos caminhões, com apoio do Corpo de Bombeiros e da polícia, e entregamos de casa em casa. Não avisamos com antecedência qual o bairro para que não tenha aglomeração. A entrega só é feita com nossa equipe batendo na porta e entregando a cesta”, explicou a diretora-geral da OVG.