Atualizada às 13h09.

Morreu na madrugada desta segunda-feira (25) o médico Emivaldo Soares Martins, de 63 anos, plantonista do Hospital Materno Infantil (HMI), em Goiânia. Cirurgião geral, ginecologista e obstetra, ele havia testado positivo para Covid-19 e estava afastado de suas atividades profissionais. Este é o segundo médico que morre em Goiás após ser contaminado pelo novo coronavírus. O primeiro, José Ronaldo de Menezes, que clinicava em Goiânia e nas redes públicas de Goianésia e Abadia de Goiás, morreu no dia 19 de maio num hospital privado da capital.

Em nota, a unidade lamentou a morte e informou ainda que desde que o médico testou positivo para o Covid-19, estava afastado de suas atividades. No comunicado, a coordenadora da obstetrícia, Luciene Bemfica, afirma que o médico era uma pessoa querida por todos os colegas, considerado um mestre pelos residentes do HMI. “Além de um profissional exemplar, ético, excelente cirurgião e médico, também era um ser humano maravilhoso. Uma perda irreparável pra todos nós que convivíamos com ele. Estamos todos enlutados!”

Também através de nota, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) manifestou pesar pela morte do médico. “Somos gratos ao seu legado e externamos nosso apoio à sua família”, afirma trecho comunicado.