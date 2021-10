Cidades Ginecologista de Anápolis é denunciado por estupro de vulnerável em Abadiânia Denúncia do Ministério Público diz respeito a crimes que teriam sido cometidos contra três pacientes do médico. Uma outra denúncia também foi feita pela promotoria de Anápolis

O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) denunciou o ginecologista e obstetra Nicodemos Júnior Estanislau Morais, de 41 anos, por estupro de vulnerável referente a crimes ocorridos em Abadiânia. Em Anápolis, a promotoria também apresentou uma denúncia por estupro de vulnerável contra o médico. Em Abadiânia, a denúncia foi feita com base no inquérito entregue pela Polícia Civil da cidad...