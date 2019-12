Cidades GIH de Anápolis vai investigar caso do menino que morreu com saco plástico na cabeça Garoto de 9 anos foi encontrado sem vida nesta sexta-feira. Mãe dormia no sofá da casa depois de tomar remédios controlados

O Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) de Anápolis vai investigar a morte do garoto N.A.A.G, de 9 anos, que foi encontrado morto no final da tarde desta sexta-feira (20), na casa onde vivia com a mãe, na Vila São Joaquim, região Sudeste da cidade a 55 quilômetros de Goiânia. Ele estava com um saco plástico na cabeça e teria morrido por asfixia. Nada pode ser feit...