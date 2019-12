Cidades Gestores defendem regionalização

Os secretários municipais de saúde ressaltam a importância da regionalização do setor e esperam pela implantação das Policlínicas e Hospitais Regionais de Águas Lindas de Goiás e Uruaçu. Também argumentam da necessidade de os atendimentos oferecidos serem compatíveis com as demandas da região. “A Região Sul não tem leito de UTI nem público, nem privado. Precisamos desc...