Gestores de escolas municipais de Goiânia serão escolhidos nesta quarta-feira (16)

As instituições municipais de educação realizam nesta quarta-feira (16) eleições para definir o nome de 218 gestores. Os nomes escolhidos irão liderar as direções de escolas municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (Cmei). O pleito será realizado das 7h às 20h30, conforme o turno de atendimento de cada unidade. Podem votar servidores efetivos das in...