Cidades Gestantes se mobilizam para reivindicar segunda dose contra Covid-19 em Goiânia Orientação, por enquanto, é para que as grávidas que tomaram D1 da AstraZeneca aguardem até o fim do puerpério para receber o reforço

Grávidas que tomaram a primeira dose da vacina AstraZeneca contra a Covid-19 estão se mobilizando para garantir a segunda aplicação. A continuidade da vacinação com este imunizante foi suspensa no início de maio depois que uma gestante de 35 anos morreu no Rio de Janeiro. Ela teve um acidente vascular cerebral, o que é considerado um evento adverso grave e, de acordo co...