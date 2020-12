Cidades Gestão Maguito deve propor novo projeto de Plano Diretor para Goiânia Demora na aprovação e mudanças na situação da cidade deverão promover outros estudos para a atualização da proposta

Após quatro anos entre estudos, envio para a Câmara Municipal e retomada do projeto de atualização do Plano Diretor de Goiânia, a nova gestão que assume o município em 2021 deverá refazer o documento. Até mesmo os técnicos da gestão atual propuseram que novos estudos e discussões sejam feitos para alterações no projeto antes de voltar para a análise dos vereadores. O P...