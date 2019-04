Vida Urbana Gervásio Baptista, o fotógrafo dos presidentes, morre aos 95 anos Em 80 anos de carreira, Gervásio registrou raridades de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves, José Sarney, FHC e Lula

O fotógrafo Gervásio Baptista morreu nesta sexta-feira (05) por volta das 8h em Brasília aos 95 anos. A informação foi confirmada pelo filho Júlio Baptista. Ícone do fotojornalismo brasileiro, Gervásio captou com suas lentes a famosa foto de Juscelino Kubitschek acenando com a cartola para o povo na inauguração de Brasília, em 21 de abril de 1960. A família agu...