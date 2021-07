Cidades Gerador de hospital de Porangatu onde 4 pacientes morreram vai passar por perícia Responsáveis por unidade de saúde podem ser responsabilizados por eventuais crimes

O gerador responsável pela manutenção da oferta de oxigênio para o Hospital de Campanha para Enfrentamento do Coronavírus (HCamp) de Porangatu será periciado pela polícia depois de parar de funcionar, após uma interrupção no fornecimento de energia, causada pela queda de uma árvore, no bairro em que está localizada a unidade de saúde, no último domingo (11). Até agora,...