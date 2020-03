Cidades Genoma do 2º caso de coronavírus do Brasil é diferente do 1º, apontam cientistas Nos dois casos, os pacientes foram contaminados na Itália e ambos são diferentes das sequências chinesas

Em menos de 48 horas após o registro do segundo caso de brasileiro infectado com coronavírus, uma equipe de pesquisadores brasileiros conseguiu novamente sequenciar o genoma do vírus. São os mesmos cientistas que tinham feito o primeiro sequenciamento, num procedimento que deve virar rotina para a epidemia. E a nova análise mostra que o patógeno do segundo caso é leve...