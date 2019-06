Cidades Geógrafo suspeito de abusar de garoto de 13 anos é indiciado por estupro de vulnerável em Aparecida Crime aconteceu no final de maio após o homem marcar um encontro pela internet com a vítima

O geógrafo, de 42 anos, suspeito de abusar sexualmente de um adolescente, de 13, foi indiciado por estupro de vulnerável. O crime aconteceu após o homem marcar no final do mês de maio um encontro pela internet com a vítima em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. O crime foi descoberto após o pai do adolescente ter acesso ao celular do filho ...