Durante o primeiro dia de fiscalização em parques da capital após a interdição de brinquedos e equipamentos de academias ao ar livre, isolados nesta quarta-feira (8), a Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Goiânia identificou, nesta quinta-feira (9) locais em que houve o descumprimento da medida. A princípio, as equipes que estão acompanhando a aplicação da determinação estão orientando os frequentadores. Contudo, a aplicação de multa é considera para casos mais graves.

De acordo com a GCM, fitas zebradas colocadas para impedir o acesso aos aparelhos foram rompidas no Parque Leolídio di Ramos Caiado, no Setor Goiânia 2, onde havia pessoas fazem uso da área proibida. Após as recomendações, os equipamentos voltaram a ser isolados. Em outros locais, usuários passaram por sobre as fitas e entraram nos locais.

Na manhã desta quarta-feira, foi iniciada a interdição de equipamentos e playgrounds de 17 parques de Goiânia. O objetivo é prevenir a disseminação do novo coronavírus (Covid-19) entre os frequentadores, uma vez que a aglomeração de pessoas nestes locais se manteve mesmo com as restrições de circulação existentes no município. Além disso, a falta da higienização adequada durante o uso dos aparelhos também pode contribuir para que o patógeno se prolifere.