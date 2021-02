Cidades GCM encerra churrasco com aglomeração, som automotivo e até jet skis em lagoa de Goiânia Ao menos 150 pessoas e dez carros de som foram encontrados; guardas também acharam drogas

Depois de uma denúncia anônima, a Guarda Civil Metropolitana e agentes da Agência Municipal do Meio Ambiente (AMMA) encerraram um churrasco que causou aglomeração em uma lagoa do Setor Buena Vista IV, em Goiânia, nesta terça-feira (16). Mais de 150 pessoas estavam no local. Foram encontrados 10 carros com som automotivo, drogas, jet skis e várias crianças brinca...