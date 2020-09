Cidades GCM de Goiânia é preso suspeito de brigar com dono de bar em Aparecida Servidor também teria tentado agredir um sargento da Polícia Militar

Um guarda civil metropolitano (GCM) de Goiânia foi preso durante a noite deste domingo (6) suspeito de brigar com o dono de um bar e ainda tentar agredir policiais militares no Setor Cidade Livre, em Aparecida de Goiânia. Segundo informações do 1º Distrito Policial, o guarda estaria bêbado e teria se desentendido com o proprietário deste estabelecimento após ele re...