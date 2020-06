Cidades GCM apreende 200 carretéis de linhas proibidas e 145 pipas em ação contra cerol em Goiânia Guardas percorreram regiões da capital para coibir prática que pode ser fatal. Campanha que sempre começa em julho, durante as férias, foi antecipada por conta da pandemia do novo coronavírus

Neste fim de semana agentes da Guarda Civil Metropolitana apreenderam 200 carretéis de linhas com cerol, além de linhas chilenas. Ao todo, 145 pipas também foram recolhidas depois que os guardas identificaram que elas possuíam material cortante. Ainda durante as abordagens foram recolhidas uma faca, dois cigarros de maconha. Um adolescente de 16 anos foi levado para c...