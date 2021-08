Prefeitura de Goiânia vai gastar R$ 2 bilhões em 4 anos com cidade inteligente

A Prefeitura de Goiânia publicou no Diário Oficial do Município (DOM) de terça-feira (3) um decreto que institui o Programa Goiânia em Nova Ação e cria seu respectivo comitê gestor. De acordo com o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2022, o custo total do programa deve chegar a quase R$ 500 milhões. No Plano Plurianual de 2022 a 2025, o Executivo prevê o gasto total de R$ 2 bilhões em quatro anos.

Inclusive, segundo o POPULAR apurou nos bastidores, a misteriosa ida do prefeito Rogério Cruz (Republicanos) a São Paulo, em compromisso fora da agenda recentemente, teria sido para tratar do assunto. O grande evento que, segundo o prefeito, revelaria o propósito de sua viagem se trata, na verdade, do anúncio oficial do programa, que deve ser feito nos próximos 20 dias.

Prédio da UFG em Aparecida de Goiânia completa três anos sem uso

Três anos depois de finalizada a obra de construção do prédio principal do Câmpus Aparecida de Goiânia da Universidade Federal de Goiás (UFG) nenhuma aula foi ministrada no local ainda. As obras foram iniciadas em 2015 e finalizadas em setembro de 2018, com a previsão de iniciar o ano letivo de 2019 da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) já no local. À época, a justificativa para o não uso das dependências do novo Câmpus era a falta de infraestrutura nos arredores, como energia, água e pavimentação da continuidade da Avenida Santana, na região Leste do município da região metropolitana de Goiânia. Hoje, o argumento continua.

A nova previsão é que o Câmpus possa ser inaugurado no fim deste ano, com a possibilidade de receber as primeiras aulas no próximo semestre letivo. “Estamos organizando a parte interna ainda. Já temos o essencial do mobiliário e até com sobras, os equipamentos dos laboratórios que usamos hoje também vão para lá”, afirma o diretor da FCT, professor Júlio César Valandro Soares. Desde 2014, os três cursos da faculdade (Engenharia de Produção, Engenharia de Transportes e Geologia) estão sendo realizados em uma estrutura emprestada da Universidade Estadual de Goiás (UEG), também em Aparecida.

“Taxa é legal, obrigação não”, diz parecer da OAB-GO sobre cobrança do lixo em Goiânia

A seccional goiana da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-GO) se posicionou pela inconstitucionalidade da obrigação prevista no novo Marco Legal do Saneamento Básico (lei federal 14.026/2020) para que os municípios criassem até 15 de julho deste ano um “instrumento de cobrança” específico para custear a gestão de resíduos sólidos domiciliares. O conselho pleno da ordem votou nesta quarta-feira (4) um parecer a respeito do projeto de lei que institui a taxa de lixo em Goiânia e os argumentos apresentados pelo executivo municipal para levar adiante a proposta.

O posicionamento da OAB-GO favorece, indiretamente, a Prefeitura de Goiânia, pois reforça o argumento do executivo municipal de que a criação da Taxa de Limpeza Pública (TLP), proposta pelo Paço em projeto encaminhado para a Câmara Municipal em 15 de julho, é uma imposição da legislação federal.