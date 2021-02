Cidades Gastos com leite condensado e outros alimentos são de todo Executivo e não apenas de Bolsonaro Vídeos publicados no TikTok atribuíam, erradamente, os gastos ao "consumo próprio" do presidente da República

São enganosas as informações de vídeos publicados no TikTok que atribuem ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) os gastos de R$ 1,8 bilhão em alimentos com base em reportagem do portal Metrópoles. Publicada em 24 de janeiro, a reportagem traz dados sobre as despesas com alimentos de todos os órgãos do poder Executivo no ano de 2019 pagas em 2020. Os gas...