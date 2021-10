Sete vereadores gastam mais de R$ 78 mil com pessoal em Goiânia

O projeto de resolução que propõe aumentar a verba de gabinete de R$ 62 mil para R$ 78 mil na Câmara de Goiânia não apresenta valor suficiente para contemplar os atuais gastos de sete vereadores. Levantamento feito pela reportagem, com base na folha de pagamento de agosto (dado mais recente disponível no Portal da Transparência da Casa), mostra que sete parlamentares gastam entre R$ 80 mil e R$ 92 mil com pessoal.

Segundo a regra em vigor, os vereadores podem ter até 13 servidores comissionados em seus gabinetes. As remunerações variam entre R$ 2,9 mil e R$ 8,4 mil e podem chegar a R$ 62 mil. No entanto, é comum que os vereadores também tenham até dois servidores efetivos em sua estrutura, que são colocados à disposição pela própria Câmara, administração direta ou indireta do Executivo ou outros órgãos.

Grupo vítima de naufrágio no Rio Paraguai não percebeu risco

Sobreviventes da tragédia no Rio Paraguai que matou sete pessoas durante um temporal a 5 km do Porto de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, na tarde de sexta-feira (15), não tiveram tempo para se preparar. Entre o anúncio de chuva captado pelo radar e o naufrágio da embarcação foram cerca de trinta minutos, mas os passageiros não esperavam que algo tão violento pudesse acontecer. Os turistas já haviam enfrentado outros dias de chuva em passeios como este e não imaginaram que o barco-hotel pudesse virar.

Um dos sobreviventes, identificado como Donizete, disse que os ocupantes não perceberam riscos quando a chuva começou. “Não tinha vento, foi do nada. Em uma única rajada o barco virou”, lembra. Por não verem perigo, os ocupantes não chegaram a procurar coletes salva vidas. “Para barcos grandes como aquele, não há obrigação de usar colete o tempo todo”, destaca Donizete. Mesmo se tivessem percebido algum risco, ele disse que não haveria local para o barco se abrigar no rio durante o temporal.

Preço da carne cai, mas diferença não chega ao consumidor em Goiás

A suspensão das exportações para a China, maior comprador da carne brasileira, provocou um aumento do estoque nos frigoríficos e uma queda de até 20% no preço da arroba do boi gordo no mercado. Os pecuaristas garantem que os novos valores praticados já começam a inviabilizar a produção por causa da forte alta nos custos. Por outro lado, o preço da carne caiu muito pouco nos açougues. Representantes da indústria e do comércio varejista garantem que a queda nos preços para o consumidor já começou, mesmo que de forma lenta, e que deve se acentuar nas próximas semanas.

De acordo com o Instituto para Fortalecimento da Agropecuária em Goiás (Ifag), a cotação média da arroba em Goiás, que chegou a atingir quase R$ 305 no mês de agosto, na última semana caiu para R$ 252,94. “É uma situação muito preocupante para o produtor porque o custo de produção não para de subir, como os insumos para nutrição animal”, diz o presidente da Associação Goiana dos Criadores de Zebu, Wagner Miranda. Segundo ele, o custo do confinamento já subiu mais de 50%, assim como o custo do investimento em máquinas e equipamentos para os pastos. “É uma conta que não fecha e inviabiliza a produção”, garante.