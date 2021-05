Cidades Garupa morre e motociclista fica ferido em acidente no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia Vítima com ferimentos foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde

Atualizada às 8h07. Um jovem que estava na garupa de uma motocicleta morreu e o condutor ficou ferido após se envolverem em um acidente com vários veículos, no início da manhã desta terça-feira (18), na Avenida Transbrasiliana, esquina com Quarta Radial, no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia. Uma das vítimas foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para...