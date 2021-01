Cidades Garupa de moto atirou mais de oito vezes contra PM em Jaraguá; veja vídeo Sargento assassinado pode ter tido arma roubada. Linha de investigação inicial é que militar foi executado

O terceiro sargento da Polícia Militar de Goiás (PM-GO), Jorlo Alves de Araújo, de 48 anos, pode ter tido a arma roubada no momento em que foi assassinado com mais de oito tiros, na noite de sexta-feira (8), em Jaraguá, cerca de 120 km de Goiânia. O executor, que estava na garupa de uma motocicleta, levou uma pochete do militar, que provavelmente continha a sua arma, s...