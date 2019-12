Cidades Garota de programa é encontrada morta dentro de casa, em Anápolis Polícia aguarda o laudo cadavérico para auxiliar nas investigações

Uma garota de programa, de aproximadamente 25 anos, foi encontrada morta na manhã deste domingo (8), dentro de casa, no bairro JK, em Anápolis. De acordo com o delegado Vander José Coelho, que investiga o caso, o corpo da vítima estava com uma faca cravada no peito e toalhas enroladas ao pescoço. Uma amiga da vítima, que estava na casa, contou aos policiais que du...