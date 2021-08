Cidades Gari sofre queimadura com explosão durante coleta em Jaraguá Acidente ocorreu enquanto trabalhador fazia a coleta do lixo doméstico. Vítima foi levada para hospital

Um funcionário do serviço de limpeza urbana de Jaraguá sofreu um acidente com explosivos na manhã desta segunda-feira (23). Ele fazia a coleta do lixo doméstico quando ocorreu a explosão. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada acordada, orientada e com queimaduras no rosto. Ele foi encaminhado para o Hospital Estadual de Jaraguá. A pessoa que descar...