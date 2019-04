Vida Urbana Gari morre atropelado por caminhão em Senador Canedo João Batista de Almeida, de 55 anos, não teria visto o veículo se deslocando em sua direção

Um funcionário do Sistema Serviços Urbanos, empresa que presta o serviço terceirizado de limpeza para a prefeitura de Senador Canedo, morreu nesta quarta-feira (3), enquanto estava trabalhando. João Batista de Almeida, de 55 anos, havia sido contratado como varredor na segunda-feira (1º). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO), um cam...