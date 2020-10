Cidades Garagem de ônibus pega fogo na Cidade Ocidental De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido

Uma garagem de ônibus pegou fogo na noite de sábado (10), e 20 veículos foram atingidos, na Cidade Ocidental. Equipes do Corpo de Bombeiros de Luziânia e do Distrito Federal trabalharam em conjunto para combater as chamas. O Corpo de Bombeiros de Goiás foi acionado às 22h29 de ontem, e quatro viaturas foram enviadas ao local. A operação durou até a madrugada deste ...