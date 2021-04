Cidades Gambás em áreas urbanas de Goiânia preocupam Amma sobre impacto de mortes dos animais População teme os gambás, mas eles são considerados essenciais para a preservação da biodiversidade e técnicos ambientais alertam para impacto com mortes

Entre janeiro a março deste ano, a Gerência de Proteção e Manejo da Fauna da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) de Goiânia resgatou na área urbana da capital nove gambás, número considerado alto se comparado a todo ano de 2020 quando foram recolhidos 36 animais da espécie. A grande preocupação do órgão ambiental é que, por falta de informação, as pessoas matem o...