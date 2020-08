Cidades Galpão pega fogo na Vila Santa Rita em Goiânia Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio é de natureza urbana e não havia pessoas no local quando as chamas se iniciaram. Sete viaturas estão no local

ATUALIZADA ÀS 16H20 DE 9 DE AGOSTO DE 2020 Na noite deste sábado (8), o galpão de uma loja de produtos de limpeza, localizado no Setor Santa Rita, começou a pegar fogo por volta das 18h47. O Corpo de Bombeiros ainda está no local tentando conter as chamas. A informação inicial era de que se tratava de um galpão de produtos têxteis, mas, neste domingo, a corpor...