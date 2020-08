Cidades Galpão de fábrica de tecidos pega fogo em Goiânia Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio é de natureza urbana e não havia pessoas no local quando as chamas se iniciaram. Sete viaturas estão no local

Na noite deste sábado (8), um galpão de fábrica de produtos têxteis, localizado no Setor Santa Rita, começou a pegar fogo por volta das 18h47. O Corpo de Bombeiros ainda está no local tentando conter as chamas. Segundo a corporação, o incêndio é de natureza urbana e não havia pessoas no local quando as chamas se iniciaram. Sete viaturas estão no local. Populares afirmam que...