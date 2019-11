Cidades Galo da Madrugada desfilará pela 1ª vez no carnaval de rua de SP Apresentação está marcada para o dia 25 de fevereiro e marca a estreia do bloco na região Sudeste do País, mas galo original, que mede em torno de 30 metros, não estará nas ruas da capital paulista

Considerado o maior bloco carnavalesco do mundo pelo Guinness Book, o Galo da Madrugada do Recife se apresentará pela primeira vez no carnaval de rua de São Paulo. A apresentação está marcada para o dia 25 de fevereiro e marca a estreia do bloco na região Sudeste do País. O galo original, que mede em torno de 30 metros, não estará nas ruas da capital paulista. M...