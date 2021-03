Cidades Gado roubado em Uruaçu é recuperado pela Polícia Homem encontrado com animais disse aos agentes que bovinos foram comprados e agora ele poderá responder por receptação

A Polícia Civil encontrou nesta semana parte de gado roubado na zona rural de Uruaçu, no interior de Goiás. A localização se deu após investigação para apurar a denúncia registrada no último domingo (7). De acordo com a PC, os animais roubados da Fazenda Divino Pai Eterno foram localizados com um homem que disse ter comprado os bovinos. Se confirmado, ele poderá...