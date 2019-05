Cidades Gabriel Diniz é o terceiro vocalista da banda Cavaleiros do Forró a morrer em acidente José Inácio Alexandre da Silva morreu em 2005 e Eliza Clívia em 2017

Gabriel Diniz é o terceiro vocalista da banda do Rio Grande do Norte "Cavaleiros do Forró" a perder a vida em acidente. O grupo já tinha perdido, em 2005, José Inácio Alexandre da Silva e Eliza Clívia, em 2017, que chegou a trabalhar com Diniz entre os anos de 2010 e 2011. As informações são do site Correio 24 horas. A banda também já perdeu o guitarrista Edivan...