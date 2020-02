Cidades Gabinete de crise é instalado no HDT, em Goiânia Secretário estadual assume gestão da unidade após polêmica provocada por denúncias feita pela direção contra médicos preceptores. Profissionais realizam protesto

Um gabinete de crise foi instalado no Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT), em Goiânia, pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO). A implementação foi feita por meio de portaria publicada em suplemento da edição desta sexta-feira (21) do Diário Oficial do Estado de Goiás. O gabinete é presidido pelo secretário de Saúde Ismael Alexa...