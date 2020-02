A Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) instalou um gabinete de crise no Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT), em Goiânia. Segundo portaria publicada no suplemento do Diário Oficial de Goiás, na tarde desta sexta-feira (21), o gabinete será presidido pelo titular da SES-GO, o secretário Ismael Alexandrino, que conduzirá a gestão da unidade “a fim de garantir a qualidade da assistência técnica prestada bem como o ensino e a pesquisa de excelência”.

Em nota, a SES-GO informou que a implantação tem o objetivo de “trazer equilíbrio" à gestão do hospital. “Ao adotar tal medida, a SES-GO reforça, mais uma vez, o compromisso de prestar serviços de qualidade ao cidadão goiano e a importância do HDT na formação de futuros especialistas”, diz o texto.

O HDT é administrado pela Organização Social (OS) Instituto Sócrates Guanaes (ISG) desde 2012. A reportagem tenta contato com o diretor-geral do HDT, Roger Machado, por meio de ligações e mensagens, para obter um posicionamento, mas ainda não conseguiu resposta.

Entenda

Nesta quinta-feira (20), o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) instaurou um inquérito civil público para investigar os sete médicos denunciados pelo HDT por suspeita de irregularidades nos registros de ponto na unidade de saúde, seja por possíveis ausências ou não cumprimento da carga horária devida. A investigação é conduzida pela promotora Villis Marra, da 78ª Promotoria de Justiça da capital.

A denúncia feita pela diretoria da unidade veio à tona na última terça-feira, por meio de reportagem na TV Anhanguera, e movimentou o meio médico durante a quarta-feira (19). Três notas foram emitidas por profissionais e residentes que atuam no HDT, uma delas assinada pelos médicos preceptores do hospital, que estão no centro do caso. A partir delas, entidades médicas como o Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego), o Sindicato dos Médicos no Estado de Goiás (Simego) e a Sociedade Brasileira de Dermatologia - Regional Goiás (SBD-GO) reproduziram a manifestação em apoio aos envolvidos.

Ainda na quinta, 14 profissionais que atuavam como preceptores de residência médica em dermatologia e infectologia no HDT, entre eles os sete investigados, entregaram os cargos.

“Em ato de indignação com o tratamento dado à figura do preceptor e à falta de valorização do ensino e pesquisa dentro da unidade de saúde, entregamos os cargos nesta quinta-feira, 20. Seis dermatologistas e oito infectologistas não vão mais orientar os residentes, mas continuam trabalhando como médicos concursados no HDT, portanto, o atendimento aos pacientes não será afetado”, disseram, em nota.

Manifestação

Na manhã desta sexta-feira (21), médicos, residentes e internos deram um abraço coletivo no HDT. Com cartazes, eles criticaram a direção e o sistema de saúde. O grupo denuncia que falhas no funcionamento da unidade comprometem o atendimento dos pacientes e a continuidade da residência médica no hospital.