Cidades Gabaritos das provas do primeiro dia do Enem são divulgados; confira Primeiro dia teve provas de linguagens e ciências humanas

O Ministério da Educação (MEC) divulgou há pouco o gabarito oficial Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. Confira o gabarito das provas de linguagens e ciências humanas, realizadas no primeiro dia do exame (17). Os gabaritos das provas do segundo dia podem ser acessados aqui. A abstenção no primeiro dia foi de 51,5% dos candidatos inscri...