Cidades Gêmeos nascem em anos diferentes, menina em 2019 e menino em 2020 Gabriele foi a última bebê brasileira nascida em 2019 e Rian o primeiro de 2020

Nasceu na cidade do Rio de Janeiro o primeiro bebê brasileiro do ano. Trata-se de um menino, que chegou ao mundo à 0h01 de ontem, pesando 2,860 quilos e medindo 49 centímetros. O mais curioso é que ele é irmão do último bebê de 2019, uma menina, nascida às 23h58 de terça-feira, que nasceu com 2,460 quilos e 47 centímetros. Nascidos em anos diferentes no Hospital Munici...