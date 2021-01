Cidades Gêmeos de 21 anos morrem afogados na praia do Rio; Flamengo fará homenagem Diego e Diogo morreram após mergulho na praia do Arpoador, na zona sul da capital fluminense

Os irmãos Diego e Diogo Lima, 21, morreram afogados na noite desta terça-feira (5) na praia do Arpoador, na zona sul do Rio de Janeiro. Os dois estavam acompanhados de duas amigas e decidiram dar um mergulho devido ao calor que faz na cidade nesta época do ano. Os gêmeos, torcedores fanáticos do Flamengo, receberão uma homenagem do time em jogo nesta quinta-feira (7) co...