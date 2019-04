Vida Urbana Gêmeas siamesas unidas pelo crânio são separadas em cirurgia de 20 horas em Brasília A cirurgia inédita e de extrema complexidade realizada nas gêmeas Lis e Mel foi intensamente comemorada pelos pais das crianças e pela equipe do Hospital da Criança de Brasília

O Hospital da Criança de Brasília fez no último fim de semana uma cirurgia de 20 horas para separação das gêmeas Lis e Mel, que nasceram ligadas pelo crânio em junho do ano passado. O estado delas ainda é considerado muito delicado, mas, de acordo com a equipe médica, a recuperação das pacientes supera as expectativas. Lis já foi retirada do coma induzido. "Há ainda u...