Cidades Gêmeas siamesas unidas pelo abdômen são internadas no HMI, em Goiânia Segundo o Corpo de Bombeiros, a família reside em Piraí do Norte, na Bahia

Irmãs siamesas recém-nascidas foram internadas, na madrugada desta sexta-feira (16), no Hospital Estadual Materno Infantil Doutor Jurandir do Nascimento (HMI), no Setor Oeste, em Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, a família reside em Piraí do Norte (BA) e as gêmeas são ligadas pelo abdômen. As meninas vieram de avião até o Aeroporto Santa Genoveva e em seguid...