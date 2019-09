Cidades Gêmeas siamesas que nasceram no Materno-Infantil seguem internadas com estado de saúde estável Mãe veio de Salvador (BA) na última semana e deu à luz na última quinta-feira (26), em Goiânia. O HMI informou que ela passa bem e segue internada em um leito de enfermaria, sem previsão de alta

As gêmeas siamesas nascidas na última quinta-feira (26) no Hospital Estadual Materno-Infantil Dr. Jurandir do Nascimento (HMI), em Goiânia, seguem internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal. Por meio de nota, a unidade de saúde informa que elas estão estáveis e respirando por aparelhos. Com má formação cardíaca e unidas pelo tórax, as irmãs estão s...