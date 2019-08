Cidades Gêmeas siamesas internadas no Materno-Infantil, em Goiânia, continuam com estado de saúde regular Unidas pelo abdome, Laura e Laís têm quatro dias de vida e nasceram em Santo Antônio de Jesus (BA)

Atualizado às 17h48 Permanecem internadas com estado de saúde regular e estável as gêmeas siamesas Laura e Laís, de quatro dias de vida, que estão em uma Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal (Ucin) do Hospital Estadual Materno Infantil Dr. Jurandir do Nascimento (HMI), em Goiânia, desde a última sexta-feira (16). Elas respiram espontaneamente, sem o auxílio de aparelhos, e recebem alimentação por meio de sonda. As irmãs nasceram em Santo Antôni...