As gêmeas siamesas Laura e Laís, que vieram da Bahia e estavam internadas no Hospital Materno Infantil (HMI), em Goiânia, receberam alta nesta segunda-feira (9). As meninas que nasceram em Santo Antônio de Jesus (BA), em 15 de agosto, foram levadas para uma casa de apoio da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG). Elas são unidas pelo abdômen, e compartilham a bexiga, a bacia, os intestinos delgado e grosso, e o sistema urinário. A cirurgia de separação só deve acontecer em um ano, quando elas tiverem mais peso. As irmãs nasceram com 36 semanas de gestação e, juntas, pesavam 3,798 quilos.