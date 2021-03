Cidades Gêmea siamesa Laís recebe alta e, no colo da mãe, se encontra com a irmã Laura Irmãs passaram por cirurgia de separação este ano e, enquanto Laura deixou o hospital poucas semanas depois, Laís precisou ficar internada em uma UTI e passar por novas cirurgias

A pequena Laís, de 1 ano e 7 meses, recebeu alta nesta segunda-feira (29) do Hospital Materno-Infantil (HMI), em Goiânia, pouco mais de dois meses depois de passar por uma cirurgia de separação. Ela foi carregada pela mãe, Liliane Silva, para se encontrar com a irmã Laura em uma cena que foi aplaudida pela equipe médica que estava presente. As gêmeas siamesas eram unidas p...