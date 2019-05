Cidades Fuzil banhado a ouro é apreendido em ação contra o tráfico de drogas em Goiás, no DF e no PR; vídeo Policiais cumpriram 11 mandados de prisão temporária e 17 de busca e apreensão

Um fuzil banhado a ouro e porções de entorpecentes foram apreendidos na manhã desta terça-feira (7) durante uma operação contra o tráfico de drogas realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal (DF). A ação cumpriu 11 mandados de prisão temporária e 17 de busca e apreensão em várias regiões da capital federal, em Alto Paraíso (GO), e Foz do Iguaçu (PR). Segundo a Polí...